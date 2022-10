Pioli, compleanno a Milanello: torta e brindisi con la squadra per il tecnico del Milan che spegna 57 candeline

Stefano Pioli, dopo l’allenamento di questa mattina, ha pranzato a Milanello insieme alla squadra. Dopo il pasto il tecnico ha festeggiato insieme a staff e giocatori il suo 57esimo compleanno.

C’è stato spazio per brindisi, applausi e naturalmente una torta per celebrare al meglio una giornata per lui speciale.