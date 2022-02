ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pioli sulla Champions: «Se affrontassimo ora il girone…». Il tecnico del Milan dice la sua sul torneo continentale

Stefano Pioli è tornato a parlare di Champions League in conferenza stampa.

EUROPA – «No non siamo tra le prime 16 perché non abbiamo passato la qualificazione, noi siamo fuori. Oggi siamo molto più forti di quando abbiamo iniziato il girone di Champions, mi sarebbe piaciuto adesso affrontare quegli impegni. Importante tornare in Champions il prossimo anno».