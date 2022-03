Pioli scippa Allegri: è lui il vero cultore del corto muso. I rossoneri hanno vinto 11 volte su 20 con un solo gol di scarto

Come sottolinea Tuttosport il Milan ha il primato per partite vinte di “corto muso” in questa stagione.

I rossoneri hanno portato a casa i tre punti in questo modo in ben 11 occasioni su 20 successi (4 volte nelle ultime 4), mentre il Napoli in 10 partite su 19 vittorie. L’Inter 5 su 17, la Juve del profeta del “corto muso”, Massimiliano Allegri, invece, soltanto 3.