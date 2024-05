Pioli via dal Milan, arriva il saluto di Leao: il toccante messaggio del portoghese – FOTO

Tra i vari messaggi dopo l‘addio di Stefano Pioli al Milan c’è stato anche quello di saluto di Rafael Leao. Ecco cosa ha scritto il portoghese sui propri social per ringraziare l’allenatore:

Obrigado por tudo mister , depois de 12 anos você trouxe uma alegria enorme para todos adeptos milanistas e com consequência disso o seu nome entrou para história do milan!

Obrigado por ajudar me a meter o meu nome na elite do futebol e a conquistar um lugar importante neste… pic.twitter.com/scz14yISm8

— Rafael Leão (@RafaeLeao7) May 25, 2024