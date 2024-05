Pioli via dal Milan: l’allenatore può restare in Italia! Non solo il Napoli, anche questo club ci pensa

Il futuro di Pioli, destinato a lasciare il Milan a fine stagione, potrebbe essere ancora in Italia. Non solo il Napoli, ecco chi lo cerca

L’unica cosa certa è che Stefano Pioli non sarà più l’allenatore del Milan durante la prossima stagione. Il futuro resta da definire ma potrebbe essere ancora in Italia. In tal senso non c’è solo il Napoli interessato:

Come riportato da Tuttosport, qualora Thiago Motta dovesse lasciare in direzione proprio di Milano o Torino, con la Juventus interessata, ecco che tra i profili valutati dal Bologna per sostituirlo ci sarebbe proprio l’attuale allenatore dei rossoneri