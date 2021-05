Pioli, a Torino con l’arma in più: una coppia trasformata e in crescita. Gazzetta dello sport fa luce su una staffetta decisamente utile

Pioli, a Torino con l’arma in più: una coppia trasformata e in crescita. Gazzetta dello sport fa luce su una staffetta decisamente utile alla causa rossonera. Parliamo di Bennacer e Tonali, il primo, titolare che finalmente vede con continuità il campo ed il secondo, pronto a subentrare in una staffetta che pare funzionare dal punto di vista atletico e tattico.

GRANDE CRESCITA- “Tonali- si legge- dà la sensazione di essere finalmente pronto a prendersi il Milan proprio adesso che le gerarchie sono tornate quelle di inizio stagione. Magari non il massimo per Sandro- prosegue il quotidiano- ma di sicuro un’ottima notizia per. Pioli: la staffetta in regia garantirà geometrie per 90 minuti, a prescindere da chi partirà per primo. Al resto penserà Kessie, come sempre”.