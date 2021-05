Calciomercato Milan, deciso il futuro di Tonali: i dettagli

Calciomercato Milan, Tonali sarà riscattato dal Brescia a fine stagione: Maldini ha già comunicato la decisione a Cellino

Il Milan non ha dubbi sul futuro di Tonali: i rossoneri hanno deciso di riscattarlo versando i 25 milioni di euro pattuiti al momento dell’acquisto in prestito oneroso da 10 milioni di euro della scorsa estate.

MALDINI SODDISFATTO – Paolo Maldini è soddisfatto della prima stagione di Tonali in rossonero: nonostante gli alti e bassi prevedibili, l’ex Brescia ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per imporsi come futuro titolare del Diavolo.