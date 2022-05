Pioli a Milan Tv: «Squadra straordinaria, ora completiamo l’opera»

Stefano Pioli ha parlato nell’immediato post-partita della gara vinta a San Siro contro l’Atalanta: di seguito le sue parole

Intervenuto a Milan Tv, Stefano Pioli ha analizzato la vittoria contro l’Atalanta:

Credo che la bravura della squadra sia stata quella di saper difendere bene contro una squadra che attacca benissimo. Abbiamo trovato soluzioni diverse, la partita era difficile. Non nego che era l’ostacolo più duro per me. Con loro non vincevamo in casa da tanto ma ho calciatori di talento e con voglia di fare. Siamo vicini ma non basta.

Abbiamo rivisto 3-4 situazioni che si ripetevano nel primo tempo, poi la qualità dei calciatori ha fatto la differenza. Un altro gradone superato, ora ci manca veramente poco ma dobbiamo continuare con questa concentrazione e serenità che secondo me è la più grande caratteristica della squadra.

Mi sono stancato di più nei 90 minuti che a ballare con i tifosi. Mi hanno sempre sostenuto, li volevo ringraziare. Stiamo vivendo emozioni forti, poi il coro mi è entrato dentro. Era giusto salutarli e speriamo di salutarlo meglio settimana prossima. Alleno dei giocatori forti che stanno dimostrando una maturità sorprendente. Stiamo superando tutte le pressioni, sono forti e dobbiamo fare un’altra settimana così.

I ragazzi ci hanno dato sempre grandissima disponibilità, non sapevamo che uscite avrebbe fatto l’Atalanta ma abbiamo provato diverse soluzioni e soprattutto abbiamo fatto una fase difensiva incredibile. Frank ha fatto quasi il terzo il difensore centrale, giochiamo a zona ma cerchiamo di marcare nella zona.

Il nostro obiettivo era chiaro dal 6 luglio: migliorare i 79 punti dello scorso anno. Grande lavoro dei calciatori e del club, stiamo tranquilli perchè sarà un’altra settimana di passione. Non dobbiamo fare l’errore di pensare che sarà facile. Manca un punto, facciamolo col Sassuolo.