Pioli a Milan Tv: «Giroud è stato incredibile. L’obiettivo nostro è questo!»

Pioli a Milan Tv: «Giroud è stato incredibile. L’obiettivo è questo!». Le parole del tecnico rossonero sul francese e non solo

Le parole di Stefano Pioli a Milan Tv post Genoa Milan:

LE DICHIARAZIONI – «Abbiamo giocato bene contro una squadra ostica, loro si difendevano bene e non è stato facile. Giroud? E’ stato incredibile, poteva andare in porta anche Pulisic ma meglio aver messo Oli perché è più alto. Stiamo migliorando molto, anche a Dortmund avremmo meritato di vincere. I nuovi? Possono e devono crescere ancora, sto apprezzando l’impegno ed è una cosa importante. Sono felice di questo momento, vogliamo giocarci anche la Champions con tanta convinzione. Il nostro obiettivo è cercare di vincere sempre, abbiamo come rivali Inter, Juve e Napoli, non era scontato essere primi dopo questo calendario, ma è troppo presto ora, pensiamo a recuperare i giocatori fermi ai box e rimaniamo coi piedi per terra»