Pioli a Milan TV: «Buona partita. Queste sfide ci aiutano a crescere»

Stefano Pioli, intervenuto nel post partita di Milan Porto ai microfoni di Milan Tv, ha parlato della prestazione dei suoi. Ecco le sue parole:

«Abbiamo disputato una buona partita, meglio nel secondo tempo che nel primo, contro ina squadra forte. Ci serve di esperienza perché ricordiamoci che siamo una squadra giovane e queste sfide servono per aumentare l’attenzione, l’intensità e la concentrazione. Sono soddisfatto della caparbietà dei miei giocatori, dal punto di vista caratteriale questa squadra non mi delude mai. Ora c’è il derby e faremo di tutto per prepararla al meglio. I nostri tifosi sono fantastici, non smettono mai di sostenerci. Il coro che mi dedicano? Una delle emozioni più intense e profonde che mi siano capitate in carriera».