Pinamonti Milan: l’attaccante proposto ai rossoneri! Tutta la VERITA’ sulla trattativa

Il Sassuolo in Serie B offre diverse occasioni di mercato. Tra queste è stato proposto al Milan Pinamonti. Tutta la verità

Giornate importanti in casa Milan non solo per la definizione del nuovo allenatore ma anche per muovere i primi passi verso il calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, nei giorni scorsi la dirigenza del Milan avrebbe avuto un incontro con l’agenzia di Raiola.

Tra questi è stato proposto anche Pinamonti in uscita dal Sassuolo. Il Milan però al momento sembra avere altre idee per l’attacco della prossima stagione.