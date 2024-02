Piccoli non dimentica: «Il mio gol più bello? Direi quello contro il Milan ma…». Le dichiarazioni dell’attaccante del Lecce

L’attaccante del Lecce Piccoli ha ricordato il gol segnato, e poi annullato dal Var, contro il Milan. Di seguito le dichiarazioni a SportWeek.

PAROLE – «Quello alla Fiorentina. Ti avrei detto quello fatto al Milan, peraltro bellissimo, ma me l’hanno annullato. Ma il gol del 2-2 in casa alla Fiorentina ha fatto esplodere lo stadio: mai sentito un boato simile. Per questo lo ricordo con particolare piacere».