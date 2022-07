Piccinini: «Lotta scudetto? Occhio al possibile bis del Milan»

Sandro Piccinini, noto commentatore, ha detto la sua sul prossimo campionato di Serie A: occhio al Milan per lo scudetto

Intervistato da Tuttosport, Sandro Piccinini ha detto la sua sulla prossima lotta scudetto:

«Bisognerà comunque fare attenzione al Milan che già nella scorsa annata non godeva di molti favori del pronostico ed è stata un po’ snobbata, ma alla fine è venuta fuori in maniera decisa riuscendo a vincere. Per cui occhio anche ai rossoneri».