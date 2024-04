Allenamento Milan: sorpresa a Milanello, il CT Spalletti ha fatto visita alla squadra

Il Milan in campo a Milanello per l’allenamento in vista del Genoa. Sorpresa del CT Spalletti che fa visita alla squadra

Inizia la preparazione del Milan in vista del prossimo match dei rossoneri in campionato contro il Genoa, in programma domenica a San Siro. In tal senso gradita sorpresa nella giornata di oggi nel centro sportivo:

come riportato da Sky Sport il CT dell’Italia, Luciano Spalletti, ha fatto visita alla squadra. In chiave convocazioni per l’Europeo osservati speciali in particolar modo Florenzi e Calabria.