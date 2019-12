Piatek, quelle parole pro Ibra dopo Bologna: voleva e deve restare

Piatek e quelle parole pro Ibra subito dopo la gara di Bologna, vinta per 3-2. Allegria dopo quel match e soprattutto entusiasmo in vista mercato

Piatek in goal su calcio di rigore contro il Bologna nella vittoria per 3-2 del giorno 8 Dicembre scorso. Una vittoria assolutamente fondamentale per i punti in classifica. Era la seconda consecutiva dopo quella di Parma, ancora in trasferta.

ENTUSIASMO PRO IBRA- A blindare il polacco ci aveva già pensato il ds Massara prima della partita, dichiarando incedibile il giocatore nel mercato di gennaio. A match concluso poi Piatek aveva addirittura aperto al possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic con queste parole: «Se arriva Ibra sarà un bene per il Milan, ci servono giocatori così. È un grande campione, possiamo giocare insieme».