Convocati Inghilterra per Euro 2024: la DECISIONE di Southgate su Tomori e Loftus-Cheek – FOTO

Convocati Inghilterra per Euro 2024: la decisione di Gareth Southgate su Fikayo Tomori. Il centrale resta a casa

Gareth Southgate, CT dell’Inghilterra, ha stilato la lista dei convocati per Euro 2024. Niente da fare per Fikayo Tomori: il centrale del Milan non farà parte della spedizione inglese.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 OFFICIAL: England provisional squad for Euro 2024, confirmed — to be cut to 26 players in June. ⛔️ Rashford, Chilwell, Reece James, Henderson, Kalvin Phillips, Nick Pope, Raheem Sterling, Jadon Sancho, Levi Colwill OUT. pic.twitter.com/24NUzpvvBv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2024

Tomori cercherà il pronto riscatto nella prossima stagione.