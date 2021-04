Pessina positivo al Covid: il suo futuro potrebbe essere al Milan

Matteo Pessina è risultato positivo al Covid: ecco il comunicato dell’Atalanta sul centrocampista, anche lui convocato in Nazionale

Matteo Pessina è risultato positivo al Covid. Si allarga il focolaio Nazionale con 8 positivi. «Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate».

L’attuale giocatore della Dea, però, nella prossima stagione, potrebbe tornare al Milan. Il club di Via Aldo Rossi sarebbe alla ricerca di un centrocampista in più che possa andare a rinforzare la rosa, visto che Meité, almeno sino a questo momento, difficilmente sarà riscattato.