Meitè, dieci partite per prendersi il Milan: il riscatto è accessibile

Il futuro di Souhailo Meitè è tutto da decifrare. Il Milan sta ragionando sulla possibilità di esercitare il diritto di riscatto

Il Milan valuta la situazione Meitè con estrema attenzione. Sono state fino adesso delle prestazioni in chiaroscuro quelle del centrocampista di proprietà del Torino in rossonero. Qualche difficoltà iniziale ma anche grandi prestazioni, prima su tutte quella dell’Old Trafford contro il Manchester United.

La dirigenza del Milan ha in programma, secondo Tuttosport, un incontro con i granata per valutare un suo riscatto a fine stagione. Il prezzo di 8 milioni di euro non spaventa, per il classe ’94 si tratta solamente di questione di carattere tecnico. Ci sono altre dieci gare da qui al termine per decidere.