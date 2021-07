Pessina Inter: c’è l’ostacolo Milan. Assalto rinviato a lungo termine

L’Inter mette nel mirino Matteo Pessina. Non nell’immediato, ma in previsione dell’estate 2022 come scrive stamane il quotidiano Tuttosport. Si è parlato anche del centrocampista dell’Atalanta e della Nazionale azzurra nei diversi summit della dirigenza interista con l’agente del giocatore Riso.

Vista la delicata situazione economica dei campioni d’Italia e le condizioni contrattuali che legano il giocatore all’Atalanta, l’Inter avrebbe intenzione di pianificare l’assalto tra un anno. Pessina ha rinnovato fino al 2025 con la ‘Dea’, con il Milan che detiene il 50% di una futura rivendita del centrocampista. Clausola che sarà eliminata, però, al momento in cui Pessina toccherà le 100 presenze con la maglia orobica.