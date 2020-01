Per Pioli l’arrivo di Ibrahimovic è stata “una manna dal cielo”

Stefani Pioli è entusiasta dell’arrivo di Ibrahimovic al Milan definendolo come una manna dal cielo e in effetti i risultati lo dimostrano

Ecco le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa in merito all’impatto di Ibrahimovic da quando è arrivato al Milan.

«Ibra sta dimostrando di non essere una figurina, ha già dimostrato di essere un valore giusto per questa squadra sia in campo che fuori. E’ una manna dal cielo avere un giocatore come Ibra nel nostro lavoro. Non vuole perdere neanche il torello, è così che si diventa campioni ed è così che si sta al Milan».