Pellegrino Milan a un passo dal traguardo! Ecco cosa manca

Pellegrino Milan, siamo a un passo dal traguardo! Ecco cosa manca per arrivare alla tanto attesa fumata bianca

Marco Pellegrino si avvicina ad ampi passi al Milan. La trattativa con l’Atletico Platense non è ancora chiusa ma le parti non sono distanti dal trovare l’accordo.

A riportarlo è Daniele Longo di Calciomercato.com, che spiega come l’affare non sia ancora chiuso in quanto si stanno sistemando i dettagli (tra cui la percentuale sulla futura rivendita), ma siamo davvero a un passo dal traguardo.