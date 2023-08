Pellegrini Milan, non solo Fulham e Nizza: le novità sul terzino

Pellegrini Milan, non solo Fulham e Nizza sulle tracce del giocatore di proprietà della Juventus: le novità sul terzino

È ancora tutto da definire il futuro di Luca Pellegrini. Il terzino dovrebbe lasciare la Juventus nel corso di questa sessione di mercato.

Come riportato da Sky Sport, non ci sarebbero soltanto Fulham e Nizza sul giocatore. In Serie A anche la Lazio starebbe continuando a monitorare il laterale, mentre il Milan al momento sembra più distante.