Pellegri, sfida in famiglia contro il Torino: giocherà contro suo padre

Non sarà una sfida come le altre per Pietro Pellegri contro il Torino. L’attaccante rossonero sfiderà il padre, team manager granata

Pietro Pellegri, smaltita la leggera infiammazione che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Bologna, è a disposizione per il match di martedì contro il Torino di Juric.

Non sarà una partita come le altre per l’attaccante del Milan, visto che sfiderà suo padre, team manager dei granata. Insomma, sfida in famiglia per l’attaccante ex Genoa.