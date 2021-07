Pellegatti: «Vi svelo cosa pensa il Milan di Pobega»

Attraverso il proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha così parlato del futuro di Tommaso Pobega richiesto da Fiorentina e Atalanta

«Ho letto notizie secondo cui Pobega potrebbe essere ceduto a Fiorentina o Atalanta. Ma posso assicurare che il Milan lo considera incedibile, non vuole assolutamente perderlo. Il Milan punta su di lui: ogni volta che torna a Milanello convince sempre di più la società, che non vuole perderlo così facilmente. Al massimo si ragionerà su una soluzione in prestito, per farlo crescere ancora per un’altra stagione. Intanto nel ritiro di Milanello sta lavorando bene».