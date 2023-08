Pellegatti svela: «Arnautovic? Lo aveva già preso il Milan, poi…»

Il giornalista Carlo Pellegatti svela un clamoroso retroscena riguardante Arnautovic, che sarebbe stato ad un passo dal Milan

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, Carlo Pellegatti svela un retroscena di calciomercato che ha del clamoroso e riguarda uno degli ultimi arrivati in casa Inter, ovvero Marko Armautovic. L’attaccante austriaco sarebbe stato ad un passo dal Milan.

LE PAROLE – «Arnautovic era già preso dal Milan prima della rivoluzione societaria. Per me quella dell’ex Bologna era e resta tuttora una bella idea. Non cambio opinione sul giocatore perché è andato all’Inter».