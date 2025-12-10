Pellegatti e la smentita secca su Alisson: il Milan nega l’interessamento. Stipendio fuori portata

Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha smentito l’indiscrezione odierna su un presunto interesse dei rossoneri per Alisson

Il mercato del Milan in porta è sempre un argomento caldo, specialmente con le questioni relative al rinnovo di Maignan, ma una delle ultime voci circolate è stata prontamente smentita. Si tratta di un possibile interessamento per il portiere brasiliano del Liverpool, Alisson.

A fare chiarezza sulla situazione è stato il giornalista Pellegatti.

Sull’interessamento del Milan per Alisson:

PAROLE – «Non sembra che sia fondata la voce di un interessamento del Milan per Alisson. La voce mi è stata negata, il Milan dice che non è vero. È un giocatore che prende dai 10 ai 12 milioni di stipendio, sembra»

Le parole di Pellegatti sono chiare e chiudono immediatamente la pista che vedeva il Milan accostato al fortissimo portiere brasiliano. La negazione ufficiale del club indica che l’interesse non esiste.

Oltre alla smentita tecnica, Pellegatti ha sollevato un ostacolo di natura economica praticamente insormontabile: l’ingaggio di Alisson si attesta tra i 10 e i 12 milioni di euro di stipendio. Una cifra che esula completamente dai parametri finanziari e dal tetto ingaggi fissato dalla dirigenza rossonera, rendendo l’operazione irrealistica in ogni scenario. Dunque, il Milan continua a lavorare sul rinnovo di Maignan e sull’eventuale piano B, ma senza distrazioni di questo genere.