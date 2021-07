Pellegatti: «Si attende l'incontro con Kessie. Su Kaio Jorge...»

Carlo Pellegatti ha parlato attraverso il proprio canale youtube del calciomercato operato dal Milan e dalle future trattative:

«Sul mercato, si attende l’incontro tra Atangana e i dirigenti del Milan, che potrebbe essere domani, ma verificheremo. C’è invece qualche novità per Kaio Jorge. Qualcuno dice che il Benfica ha un accordo con il Santos, mentre c’è la Juventus che ha chiesto di potersi avvicinare al giocatore. Il Milan è molto sereno».

SOLIDITA‘ – «State tranquilli che la società è forte ed economicamente salda, i giocatori vengono perché sanno che non rischiano ed i club parlano con il Milan perché sanno che i loro giocatori potrebbero andarci. Prestito non è una parolaccia o offesa, ma un modo di lavorare che fino ad oggi ha portato al secondo posto. Non vedo altre squadre in Italia stiano investendo milioni e milioni sui giocatori. Il Milan ha inaugurato questa filosofia con l’esperienza di Massara, il carisma di Paolo Maldini e il nome di una proprietà forte. Il Milan non attinge molto al mercato italiano, ma si concentra più all’estero».