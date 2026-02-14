HANNO DETTO
Pellegatti scherza: «Il Milan ha vinto la partita col modulo che vorremmo tutti ma Allegri potrebbe dirmi “bello mio…”»
Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha scherzato sulla vittoria del Milan di ieri sera contro il Pisa: le sue dichiarazioni
Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Carlo Pellegatti ha commentato così la vittoria del Milan a Pisa:
PAROLE – «Il Milan ha vinto, viva il Milan. Non è stata una bella partita. Tanti errori nel primo tempo soprattutto sul piano tecnico, soprattutto da chi doveva aumentare il livello tecnico della squadra; i rossoneri ha segnato al primo tiro in porta, così torniamo e ci sono quelli che lo andranno a sottolineare. Noi lo facciamo in porta: gol al primo tiro in porta. Poi sì, c’è stato un regresso rispetto a Bologna sul piano della prestazione. Forse c’entrano anche i 10 giorni di pausa che hanno interrotto il ritmo. Poi c’è stato il rigore di Fullkrug e il pari del Pisa. Poi, dopo il pari del Pisa, abbiamo visto lo schema che tutti vorremmo vedere (il 4-3-3, ndr). Certo, Allegri potrebbe dire: ‘Bello mio, ho 53 punti, gli schemi li scelgo io’. Gli ingressi di Pulisic e Leao con Fullkrug, assieme a Ricci, hanno aiutato. Il Milan ha giocato bene quei sei minuti, trovando anche il gol di Modric e tre punti da portare a casa pesanti. Per gli esteti del calcio non è stata la miglior serata, per i tifosi del Milan sì perché vedono il Milan lì in alto».
