Pellegatti: «Non mi stupirebbe vedere Ibra al Milan l’anno prossimo»

Carlo Pellegatti ha parlato della possibilità di vedere Zlatan Ibrahimovic ancora con la maglia del Milan il prossimo anno

Carlo Pellegatti, noto giornalista e figura di riferimento per quanto riguarda i colori rossoneri, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic in un video pubblicato sul proprio canale Youtube. Queste le sue dichiarazioni:

«Ha giocato una partita di straordinaria intensità, senza perdere un duello aereo. Non ci stupisce più, e non ci stupiremmo a vederlo ancora al Milan il prossimo anno per portarlo in Champions League».