HANNO DETTO
Pellegatti a sorpresa: la rivelazione sul rinnovo di Maignan lascia di stucco. Scenario inaspettato
Pellegatti, noto giornalista, ha fatto il punto sul rinnovo di Mike Maignan svelando un clamoroso retroscena. Le dichiarazioni
Il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti, attraverso il suo canale YouTube, ha analizzato due temi caldi dell’attualità del Milan: il futuro incerto di Mike Maignan e la crescente importanza di Massimiliano Allegri come vero e proprio «manager» del club.
Pellegatti e il rinnovo di Maignan
Pellegatti ha espresso sensazioni molto chiare e inattese riguardo alla possibile riapertura della trattativa per il rinnovo di Maignan. Il giornalista solleva un dubbio strategico: «Bisogna capire se il Milan che cerca di rinnovare Maignan, poi alla fine si augura che Maignan, viste le sue richieste economiche, dica di no».
Il portiere francese è descritto come «offeso nei confronti dei dirigenti del Milan» a causa del trattamento ricevuto e delle promesse non mantenute dall’anno scorso. Pellegatti si schiera dalla parte del giocatore.
La Questione Economica e Tecnica: Le cifre richieste da Maignan sono ora aumentate, giustamente secondo Pellegatti, in virtù delle sue prestazioni che hanno regalato «10 punti» alla squadra: «Magari adesso vuole 5,5, milioni, 6, ed è giusto così perché se ne volevano dare 4 quando andava male e lui chiedeva 5, adesso è giusto che ne chieda 6». Tuttavia, la sua sensazione è netta: «La mia sensazione è che se Maignan non rinnovasse alla fine ai dirigenti del Milan non dispiacerebbe».
Pellegatti sottolinea l’enorme rischio: perdere un giocatore che «è uno dei tre portieri più forti del mondo» e che se andrà via sarà un «downgrade».
Sul fronte tecnico e gestionale, Pellegatti esalta la figura di Massimiliano Allegri, definendolo «sempre più manager di questo Milan» e «l’uomo fondamentale delle fortune rossonere».
- Gestione del Gruppo: Allegri è ammirato dai suoi giocatori perché è riuscito a «isolare da tutti i problemi» Milanello e l’ambiente circostante, creando una serenità cruciale per i risultati in campo.
- Ruolo Decisivo Fuori Dal Campo: La sua importanza è stata fondamentale anche per «evitare la trasferta di Perth». Una trasferta, con «44 ore di volo», che le altre squadre di Serie A avrebbero commentato con un «sorriso ironico». Anche in questo caso, l’influenza di Allegri ha giocato un ruolo chiave per il benessere del gruppo.