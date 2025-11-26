Connect with us

Pellegatti contro la trasferta in Australia: «Milan Como a Perth è un'idea bizzarra e vi spiego perchè»

Sacchi, clamoroso retroscena: c'entrano Maradona e Berlusconi, cosa è successo prima dell'approdo al Milan

Di Stefano esalta il Milan di Allegri: «Stile Real Madrid e difesa bunker, 13 punti su 15 nei big match. Sorpreso da un aspetto»

Pastore analizza il Derby: «Inter abituata a perdere i big match, il 5-4-1 è la comfort zone del Milan di Allegri. Nel secondo tempo...»

Oddo a Milan Tv: «Bella vittoria ma possiamo e dobbiamo fare di più. Ai ragazzi ho detto che lui deve essere il nostro modello»

19 secondi ago

pellegatti

Pellegatti critica duramente la scelta della gara in campo neutro: preoccupano le 22 ore di volo e il valore di un avversario ormai rivale diretto

Il giornalista Carlo Pellegatti torna a lanciare l’allarme sulla controversa trasferta che attende il Milan in Australia. Intervenuto sulla questione Milan-Como a Perth, la storica voce rossonera non ha usato mezzi termini, definendo l’impegno un “pericolo non ancora scongiurato”. La preoccupazione principale riguarda la logistica di un viaggio definito “allucinante”: 22 ore di volo e un drastico cambio di clima che potrebbero pesare enormemente sulla condizione fisica dei giocatori.

Ma c’è di più. Pellegatti sottolinea come il Como stia proseguendo la sua scalata in classifica, posizionandosi non troppo lontano dalla squadra di Massimiliano Allegri. Considerare i lariani come una possibile concorrente diretta per la Champions League rende l’idea di affrontarli in campo neutro ancora più “bizzarra”.

La soluzione auspicata dal giornalista è chiara: meglio recuperare la gara in un mercoledì di febbraio nella cornice di San Siro, sfruttando la spinta della splendida curva rossonera, piuttosto che rischiare punti pesanti dall’altra parte del mondo.

