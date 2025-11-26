HANNO DETTO
Pellegatti contro la trasferta in Australia: «Milan Como a Perth è un’idea bizzarra e vi spiego perchè»
Pellegatti critica duramente la scelta della gara in campo neutro: preoccupano le 22 ore di volo e il valore di un avversario ormai rivale diretto
Il giornalista Carlo Pellegatti torna a lanciare l’allarme sulla controversa trasferta che attende il Milan in Australia. Intervenuto sulla questione Milan-Como a Perth, la storica voce rossonera non ha usato mezzi termini, definendo l’impegno un “pericolo non ancora scongiurato”. La preoccupazione principale riguarda la logistica di un viaggio definito “allucinante”: 22 ore di volo e un drastico cambio di clima che potrebbero pesare enormemente sulla condizione fisica dei giocatori.
Ma c’è di più. Pellegatti sottolinea come il Como stia proseguendo la sua scalata in classifica, posizionandosi non troppo lontano dalla squadra di Massimiliano Allegri. Considerare i lariani come una possibile concorrente diretta per la Champions League rende l’idea di affrontarli in campo neutro ancora più “bizzarra”.
La soluzione auspicata dal giornalista è chiara: meglio recuperare la gara in un mercoledì di febbraio nella cornice di San Siro, sfruttando la spinta della splendida curva rossonera, piuttosto che rischiare punti pesanti dall’altra parte del mondo.