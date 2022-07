Pellegatti: «Mercato Milan, ecco chi consiglio a Maldini e Massara»

Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha consigliato l’acquisto di Loftus-Cheek a Maldini e Massara

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha dichiarato:

«Mi permetto di suggerire un nome di un giocatore che conosco bene, che mi sembra abbia tutte le caratteristiche per essere un giocatore del Milan. Questo giocatore si chiama Loftus-Cheek. Ha un costo relativo, di quindici o diciotto milioni di euro ed un ingaggio intorno ai 3 milioni e mezzo di euro. L’ho visto giocare tante volte, è in vendita. Il Chelsea non credo abbia l’intenzione di confermarlo alla scadenza del contratto. È un giocatore di rendimento, bravo nel box to box, completo. È un giocatore che farebbe sicuramente alzare la caratura del Milan, che prenderebbe un centrocampista di livello, un giocatore molto poliedrico e duttile».