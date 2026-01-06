Pellegatti duro con Loftus-Cheek: «Deve incidere di più, altrimenti non sarebbe una blasfemia cederlo. Il problema è che non siamo sicuri di questo»

Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha analizzato il momento del club rossonero e le strategie di mercato per il mese di gennaio, parlando anche delle aspettative sul centrocampista Ruben Loftus-Cheek. Nel corso di uno degli ultimi video pubblicati sul suo canale YouTube, ha commentato la situazione del giocatore inglese e il suo rendimento finora.

Il mese di gennaio rappresenta un punto di svolta per le squadre in lotta per obiettivi stagionali, sia in campo che fuori. Se da una parte si iniziano a definire gli equilibri delle competizioni, dall’altra il calciomercato entra nel vivo, con i club che valutano rinforzi e possibili cessioni. In questo contesto, il futuro di Loftus-Cheek, arrivato al Milan nell’estate scorsa con grandi aspettative, sta facendo discutere. Pellegatti ha esaminato il suo impatto nella squadra, non nascondendo le sue perplessità.

LE PAROLE DI PELLEGATTI SU LOFTUS-CHEEK – «Loftus-Cheek, come dicono anche i suoi compagni, deve incidere di più. Altrimenti non è una blasfemia darlo a un’altra squadra. È un giocatore potente, forte, duttile, eclettico: viva la sua duttilità ma quando pensiamo all’assist, all’incursione vincente, al tiro abbiamo una casella con tanti zero. Il problema è che non siamo sicuri poi che ne prendano uno migliore. Anche lui deve aumentare il suo rendimento e il livello delle sue prestazioni».