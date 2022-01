Pellegatti: «Il Milan prenderà il difensore negli ultimi giorni di mercato»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Carlo Pellegatti ha detto la sua riguardo il mercato rossonero ai microfoni di Tutticonvocati. Ecco le parole del noto giornalista

Carlo Pellegatti ha detto la sua riguardo il mercato rossonero ai microfoni di Tutticonvocati. Ecco le parole del noto giornalista:

«A me hanno detto ‘Bailly ci piace, ma non c’è nulla per adesso, Botman ci piace ma non si può fare’. Secondo me non hanno ancora scelto la tipologia di giocatore, il Milan prenderà il difensore l’ultima settimana. Non me lo invento, parlo e me lo dicono».