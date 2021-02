Pellegatti: «Il lunedì dopo lo Spezia è stato peggiore»

Carlo Pellegatti, giornalista vicino alle tematiche milaniste, ha parlato all’indomani del derby perso dai rossoneri contro l’Inter

Intervenuto nel corso della trasmissione di Radio24 Tutti Convocati, Carlo Pellegatti ha così parlato del derby perso dal Milan ieri contro l’Inter: «Per il Milan è un lunedì molto meno tragico del lunedì post La Spezia. Ieri Milan ha perso netto, ma ha avuto una reazione almeno, Agitarsi ora non serve, saranno più agitati quelli a 40-42 punti che quelli a 49».

SCUDETTO – «Da Milanista bisogna puntare sempre allo scudetto, poi se non va bene, di settimana in settimana scendo di obiettivo. Ora Milan a -4, alla fine del campionato puoi dire ho fatto tutto il possibile, importante è non avere rimpianti e non giocare come con lo Spezia»