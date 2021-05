Pellegatti: «Donnarumma? Dirigenza non è scesa a compromessi»

Intervenuto sul proprio account Youtube, Carlo Pellegatti, giornalista sportivo rossonero, ha parlato dell’ormai imminente addio di Donnarumma

«Donnarumma, da ieri sera, non è più il portiere del Milan. La società ha avvisato il giocatore che Mike Maignan sta facendo le visite mediche, e come vi avevo accennato tempo fa, il primo o il secondo giorno dopo la fine del campionato sarebbe successo qualcosa di grosso. Ecco che così è stato, il Milan ha preso la decisione di lasciare andare Donnarumma. Maignan con Lloris si gioca il posto da titolare nella nazionale francese per l’imminente Europeo. È un giorno comunque triste, da una parte, perché non volevo finisse così l’avventura al Milan di un ragazzo che abbiamo applaudito e ammirato. E invece l’avventura è finita per questione economiche, del suo entourage e perché il giocatore non ha mai detto di voler rinnovare a 8 milioni, ma minimo a 10 milioni. Però è anche un giorno allegro perché arriva un portiere forte che il Milan in maniera intelligente ha bloccato da 2 mesi. Oggi possiamo contare su una società più forte. L’offerta di 8 milioni è sul tavolo di Donnarumma da 4/5 mesi, e la società ha deciso di non andare oltre una certa cifra, che non è stata accettata. L’agente ha rifiutato ogni trattativa e il Milan e andato a prendere un altro portiere, tenendo una linea e perseguendola. La dirigenza non è scesa a compromessi, per questo ne esce rafforzata».