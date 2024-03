Pellegatti non ha dubbi su Giroud: «Attaccante insostituibile, dispiacerebbe perderlo»

Carlo Pellegatti, ha parlato ai microfoni di Radio Rossonera dicendo la sua sul possibile addio di Giroud al calciomercato Milan

LE PAROLE – «A me dispiacerebbe perdere Giroud perchè è un campione, ma ancora di più un grande professionista e una bella persona. Lo stesso vale per Maignan, ha una grande importanza nello spogliatoio. Poi è difficile sostituirli questi giocatori, anche dovessero arrivare Zirkzee o Sesko, non hanno la caratura mentale di Giroud, magari farebbero più gol. Oltre ai giovani bisogna prendere figure di esperienza, un esempio è Alessandro Florenzi»