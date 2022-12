Pelè si complimenta con Neymar: «Mi hai raggiunto, nessuno ci era mai riuscito»

Pelè, leggenda del Brasile e del Santos, ha fatto i complimenti a Neymar per averlo raggiunto a quota 77 gol con la Selecao

Dalla clinica dove è ancora ricoverato, Pelè si è complimentato con Neymar per averlo raggiunto a quota 77 gol con la maglia del Brasile. Le sue parole riprese dall’ANSA:

Ti ho visto crescere, ho fatto il tifo per te ogni giorno e finalmente posso farti i complimenti per aver eguagliato il mio numero di gol con la Seleçao. Noi due sappiamo che questo è molto più di un numero. Il nostro maggior dovere, come atleti, è di ispirare i nostri colleghi di oggi e le prossime generazioni e, soprattutto, ispirare tutti coloro che amano il nostro sport”. “Purtroppo, non è un giorno felice per noi ma tu sarai sempre una fonte di ispirazione calcistica. Io ho notato che più il tempo passa, e più il nostro legame si rafforza. Il mio record venne stabilito quasi 50 anni fa e finora nessuno lo aveva avvicinato. Tu ci sei riuscito, ragazzo, e questo accresce il valore della tua conquista