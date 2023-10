Pedullà all’attacco dei due rossoneri: «Non sono calciatori da Milan!» ha detto negli studi di Sportitalia

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato anche della situazione in casa Milan. Le sue dichiarazioni.

PEDULLÀ – «Jovic e Romero non sono calciatori da Milan per quel momento in cui sono stati messi in campo e per la partita del “Maradona”. Avrebbe avuto addirittura più senso inserire Okafor a quel punto e non togliere Giroud e Leao per inserire Jovic. Non ha senso per me. L’operazione di mercato Romero è anche positiva, ma in questo momento per me non è da Milan. Così come utilizzare Jovic in questo momento equivale a giocare in 10, e dico questo con tutto il rispetto che ho per Jovic. Io mi chiedo: c’è più possibilità di far gol con Giroud e Leao stanchi o con Romero e Jovic? Io non ce l’ho con Romero, ma in questo momento non è pronto. Un allenatore ha il dovere di capire chi è pronto per giocare determinate partite e chi non lo è»