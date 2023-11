Pedullà lancia i rossoneri: «Questo è il vero Milan, ora ha il destino nelle sue mani»

Pedullà lancia i rossoneri dopo la vittoria col PSG: «Questo è il vero Milan, ora ha il destino nelle sue mani»

Nel corso di Sportitaliamercato Alfredo Pedullà ha parlato delle vittorie in Champions League di Milan e Lazio. Le sue dichiarazioni.

PEDULLÀ – «Due vittorie diverse. Questo è il vero Milan, la Lazio ha sofferto. Il prossimo turno potrebbe essere decisivo. Nel girone del Milan, i rossoneri dovranno battere il Dortmund. Poi sarà un giro di incroci: il Milan ha il destino nelle proprie mani. Per la Lazio, sarà decisiva Feyenoord-Atletico per non andare a Madrid in una situazione di spareggio»