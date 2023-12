Pedullà: «Popovic preso, con Miranda c’è l’accordo. Ora questo terzo colpo». Le sue parole negli studi di Sportitalia

Alfredo Pedullà è intervenuto negli studi di Sportitalia per parlare del mercato del Milan. Di seguito le sue parole.

PEDULLÀ – «Il Milan forse è quello che deve fare di più e infatti si sta già muovendo. Ha preso Popovic in prospettiva e ha l’accordo di massima con Miranda, in scadenza dal Barcellona. Per un difensore centrale ci sono alcuni obiettivi: piace molto Kiwior. Io penso debba prendere 1-2 difensori centrali per liberare Theo Hernandez da quel ruolo»