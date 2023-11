Pedullà: «Pioli mediti sull’ultima settimana. E tutti quegli infortuni…». La sua analisi su Sportitalia del momento del Milan

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Pedullà ha analizzato anche la situazione in Casa Milan. Le sue parole.

PEDULLÀ – «Stefano Pioli ha dato un considerevole contributo al cammino recente del Milan, ma commette errori importanti che vanno segnalati. La scorsa stagione sarebbe finita senza qualificazione in Champions se non avessero tolto i punti alla Juve. Certo, proprio nella manifestazione europea più importante per club è andato fino alla semfinale, ma sarebbe stato meglio uscire ai quarti per evitare di essere preso a ceffoni in quel modo dall’Inter. Il mercato estivo è stato ritagliato su misura, in linea di massima rispettando le richieste dell’allenatore. E anche sulla tempistica c’è poco da dire: i nuovi sono arrivati in tempo, sono costati tanti soldi, per permettere di lavorare sulla “chimica di squadra” con quel minimo di tempi necessario per non essere con l’acqua alla gola. È giusto che Pioli mediti sull’ultima settimana, lasciando perdere i cinque ceffoni rimediati dall’Inter in campionato. Dall’ultima settimana: la sconfitta troppo ingenua contro la Juve, la scampagnata a Parigi che lui ha sintetizzato con un primo tempo di “ottimo livello” (bugia), le pesanti osservazioni di Calabria (il capitano), Giroud che non accetta la sostituzione, si isola in campo per meditare e sbollire, Leao che chiede spiegazioni, i cambi inadeguati (Pulisic fuori per precauzione? Tutti tranne Romero al suo posto, l’argentino non è ancora pronto, non si sostituisce sempre ruolo per ruolo, l’allenatore deve avere fantasia a tutela della squadra). Ecco, l’ultima settimana in più episodi ha visto la bilancia pendere nettamente a sfavore dell’allenatore, una scala a Pioli (di problemi): in campo e fuori, è un’aggravante. E tutti quegli infortuni, non possono essere figli del caso»