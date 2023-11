Pedullà sicuro su Pioli: «Da ‘on fire’ a ‘in ferie’, su Musah terzino e Krunic…». Le parole del giornalista

Il giornalista Pedullà si è esposto con sul proprio profilo Twitter sul match tra Lecce e Milan e soprattutto sul ruolo di Pioli.

Pensiero della domenica: #Pioli is on fire nelle ultime di campionato si è trasformato in #Pioli “is in ferie”. Spiega a modo suo i mille infortuni, quindi non li spiega; schiera #Musah terzino (coinvolto nei gol) piuttosto che #Florenzi; insiste su #Krunic dopo che la #Champions… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) November 12, 2023

