Pazzini: «La vittoria contro lo Slavia Praga non è arrivata in modo brillante. Contro l’Empoli bisogna fare attenzione a questo»

Pazzini ha parlato prima della sfida contro il Milan: tutte le dichiarazioni nel pre-partita dell’ex attaccante

Giampaolo Pazzini ha parlato a DAZN nel pre-partita di Milan Empoli.

PAROLE – «La vittoria di giovedì non è arrivata in un modo brillante, è un modo per dare continuità, superare la Juventus e poi concentrarsi maggiormente sull’Europa League che è diventato un obiettivo fondamentale. Oggi l’Empoli farà la sua partita e quindi il Milan la deve approcciare nei migliori dei modi perchè l’Empoli cercherà di portare via dei punti per la zona retrocessione».