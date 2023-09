Pazzini a Dazn: «Pioli cerca nuove risorse, oggi mi aspetto che..»

Pazzini ha parlato a Dazn nel pre partita di Cagliari Milan match valido per la sesta giornata di Serie A 2023-24. Ecco cosa ha detto

«Pioli sta cercando nuove risorse, oggi ha una panchina più lunga, sarà un occasione da sfruttare per tanti giocatori. Anche se il Cagliari è in difficoltà mi aspetto una partita complicata per il Milan. Mi aspetto un Cagliari che vuole fare un’ottima partita difensiva per poi ripartire».

ADLI «Penso che sia complicato, si è fatto voler bene, dovrà cercare di non pensare molto e fare quello che ha fatto allenandosi, facendo cose semplici per acquisire fiducia»

NUOVO TRIDENTE MILAN – «Devono dimostrare di poter fare a meno di due giocatori fondamentali come Leao e Giroud è un attacco nuovo, sarà interessante vedere questo tridente».

CAGLIARI – «Mi è sembrato che sia più attenti a cercare di non subire troppo piuttosto che pensare a segnare, magari oggi davanti al loro pubblico faranno qualcosa di diverso»