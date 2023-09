Pazzini: «Il Milan mi è piaciuto, vi dico perchè»

Pazzini ha parlato a Dazn nel post partita di Cagliari Milan match valido per la sesta giornata di Serie A 2023-24. Ecco cosa ha detto

«Tantissime cose positive, eravamo molto curiosi di vedere questo nuovo tridente che ha fatto una buonissima partita così come Adli, in modo semplice e sereno. Il Milan mi è piaciuto, non ha mai giocato con frenesia ma con pazienza anche quando è andato sotto, sintomo di una squadra che sa quello che vuole e sa fare. Sintomo di grande squadra»