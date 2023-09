Pazzini: «Derby? Pioli e Inzaghi non saran felici di una cosa. Tre giocatori del Milan mi han colpito»

Giampaolo Pazzini, ex di Inter e Milan, ha parlato verso il derby di Serie A. Le sue dichiarazioni sui rossoneri

A DAZN, Giampaolo Pazzini ha parlato verso Inter Milan. Le dichiarazioni del doppio ex.

GIROUD – «La stagione è appena iniziata e sarà ricchissima di impegni: se ci fosse il pericolo di una ricaduta, Pioli lo farebbe comunque giocare? Personalmente, eviterei qualsiasi rischio. Magari, potrebbe partire dalla panchina. Se non ci fossero problemi, allora il Milan avrebbe a disposizione il solito uomo in più: uno in grado di fare giocare bene i compagni e che ha segnato già quattro gol. Uno fortissimo anche tatticamente. Cose che sappiamo da tempo. Ora dobbiamo solo attendere novità sul suo recupero».

MERCATO – «Ma è stato bravo a inserirli subito. E devo ammettere che mi hanno già colpito: penso a Loftus-Cheek e Reijnders, soprattutto a Pulisic. Del Milan mi piace la filosofia, l’identità è chiara nonostante i cambi. Poi, beh: i risultati creano entusiasmo, nel calcio fanno tutta la differenza del mondo. E questo vale anche per l’Inter».

PIOLI – «Tatticamente è sempre stato bravo a cambiare, restando sempre moderno. E questo, nello stimolare la squadra, è determinante. E non parlo dei nuovi, ma di chi c’è da tempo: da fuori, sembra che i veterani siano appena arrivati. Nel senso che hanno sempre questa ‘fame’ di imparare un qualcosa di nuovo. Il merito è suo: volendo fare un bilancio generale, considero il lavoro di Pioli eccezionale».

SORPRESO DA PULISIC – «Fino a un certo punto, perché ha sempre avuto delle grandi qualità. Gli mancava la continuità, complici gli anni difficili che, in generale, ha vissuto il Chelsea. Milano può essere l’ambiente ideale per esplodere definitivamente».

DERBY – «Sembrerà una frase fatta, ma dovete credermi: ogni derby è diverso dall’altro. E lo dico perché l’ho vissuto, avendo avuto la fortuna di esserci. Probabilmente Inzaghi e Pioli non saranno felicissimi di giocarlo dopo la sosta per le Nazionali: avranno poco tempo per prepararlo e alcuni giocatori torneranno in Italia solo giovedì. Giocando così presto, le pressioni non saranno paragonabili, per esempio, alle semifinali di Champions League: magari chi andrà in campo lo farà con la mente più leggera, ne gioverebbe lo spettacolo».