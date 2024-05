Giroud Los Angeles Fc, Thorrington (copresidente) commenta: «Sarà una grande aggiunta per il club»

Giroud Los Angeles Fc, Thorrington commenta: «Sarà una grande aggiunta per il club». Le parole del copresidente del club di MLS

John Thorrington ha commentato l’arrivo di Olivier Giroud dal Milan. Ecco le parole del copresidente e direttore generale dei Los Angeles Fc:

PAROLE – «Un giorno incredibilmente emozionante per tutti coloro che sono associati alla LAFC dare il benvenuto a Olivier, sua moglie Jennifer e la sua famiglia nel club. Olivier ha una chiara fame di vincere, cosa che ha fatto costantemente durante la sua carriera a livello di club e internazionale. La sua ambizione per il campionato e le sue qualità come uomo e come giocatore si allineano direttamente con le nostre come club, quindi crediamo che Olivier sarà una grande aggiunta mentre continuiamo nella nostra ricerca di altri trofei».