Pato: «Milan? Arriverà a grandi cose»

Alexandre Pato, ex attaccante rossonero e oggi all’Orlando City in MLS, è intervenuto in live sul canale Twitch dell’AC Milan. Le parole:

«Il calcio è cambiato molto, ora è molto più veloce. Il Milan è entrato nel mondo di oggi, il Milan ha capito com’è il calcio moderno. Ho avuto la fortuna di giocare nel Milan e di vincere nel Milan, che era diverso da oggi. Credo che arriverà a grandi cose»