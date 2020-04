Pato cavallo di ritorno: ma servirebbe davvero al Milan?

L’ex centravanti rossonero, tra il serio e il faceto ha ipotizzato un suo possibile ritorno; ma al Milan servirebbe un 31enne come lui?

Nel corso della lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Alexandre Pato ha ipotizzato un suo possibile ritorno al Milan, dove ha segnato 63 gol in 5 stagioni. Il brasiliano è stato probabilmente uno dei talenti più puri visti nel 21° secolo a San Siro, ma la sua fragilità muscolare ne ha minato e non poco il rendimento.

Servirebbe quindi al Milan riprendere un giocatore che va per i 31 anni e che non gioca in Europa da tre anni (ultima esperienza al Villarreal in Spagna, ndr). La risposta è no, perché non ha più il passo di un tempo né i guizzi che avrebbero potuto renderlo un top assoluto a livello mondiale.